Блокировка соцсетей Трампа - это "ядерный взрыв в киберпространстве"

Решение американских технологических гигантов навсегда заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа может иметь пугающие последствия для демократических ценностей, которыми дорожит Америка.

Так считает российский МИД, мнение которого озвучила Мария Захарова.

"Шаг по запрету действующего главы государства, предпринятый частными американскими компаниями, можно сравнить с ядерным взрывом в киберпространстве", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, большие опасения вызывают "не сиюминутные последствия, а некоторые долгосрочные".

"Это был удар по демократическим ценностям, исповедуемым Западом, — пишет Захарова. — Этот шаг одновременно обеспечил как сторонников строгой цензуры, так и тех, кто выступает за полную киберанархию даркнета водонепроницаемым аргументом".

Пресс-секретарь МИД РФ отметила, что запрет уже привел к реструктуризации медиарынка и одной из крупнейших "цифровых миграций".

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский Telegram стал одним из самых популярных приложений в Америке, поскольку люди все чаще отказываются от Facebook и Twitter, особенно в свете запрета Трампа.

Захарова также высказала некоторые опасения по поводу нынешнего состояния механизма регулирования американского медиаполя, который, по ее словам, превратился в "дикий синтез" "хаотичных" решений, лоббизма, угроз, законов и общественного мнения.