Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своих новых обязанностях.

Напомним, больше года назад политик покинул должность премьер-министра страны.

"Не могу сказать, что они для меня совсем новые, поскольку я этими проблемами занимался на других должностях. Я так или иначе с ними был связан, когда руководил администрацией президента, и, конечно, я этими проблемами занимался и как председатель Совета безопасности, то есть как президент страны", — отметил Медведев.