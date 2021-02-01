Китайские власти, успешно создавшие вакцину от коронавируса, предлагали её России. Такие данные озвучил для СМИ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По данным, которые привёл Медведев, предложение Пекина будет "самым внимательным образом проанализировано". И, конечно, если какой-либо (не только китайский) вариант вакцины будет признан эффективным, его вполне можно будет ждать на российском рынке.

"Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их ещё никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать своё население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же.

Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — сообщил Медведев.