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Из Пекина с любовью: России предложили китайский вариант вакцины

Политика

Китайские власти, успешно создавшие вакцину от коронавируса, предлагали её России. Такие данные озвучил для СМИ зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Из Пекина с любовью: России предложили китайский вариант вакцины

По данным, которые привёл Медведев, предложение Пекина будет "самым внимательным образом проанализировано". И, конечно, если какой-либо (не только китайский) вариант вакцины будет признан эффективным, его вполне можно будет ждать на российском рынке.

"Что касается иностранных вакцин, то, во-первых, нам их ещё никто не предлагает особо. Потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать своё население, это абсолютно нормально, и наша позиция такая же.

Но тем не менее инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли. Естественно, они будут самым внимательным образом проанализированы", — сообщил Медведев.

 

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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