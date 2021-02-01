Медведев сделал прививку от коронавируса

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что несколько месяцев назад сделал прививку от коронавируса.

Политик легко перенёс вакцинацию, а также посоветовал россиянам проконсультироваться с врачом, чтобы определить, каким из трёх препаратов лучше привиться.