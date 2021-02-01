Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что несколько месяцев назад сделал прививку от коронавируса.
Политик легко перенёс вакцинацию, а также посоветовал россиянам проконсультироваться с врачом, чтобы определить, каким из трёх препаратов лучше привиться.
"Я провакцинировался уже месяца два назад… Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", — отметил Медведев.
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