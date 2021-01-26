Лавров прокомментировал "прихоти" США и сотрудничество с Ираном

Отношения, которые строят Россия и Иран, не зависят от "прихотей" Штатов. Несмотря на попытки Вашингтона помешать совместной работе Москвы и Тегерана, в том числе через санкции, российско-иранское сотрудничество только крепнет.

Комментарий по поводу отношений этих двух стран дал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Наши отношения развиваются, исходя из интересов двух государств, двух народов, и мы выстраиваем наши планы, не оглядываясь на какую-то третью сторону", — подчеркнул он, проводя переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сотрудничество Москвы и Тегерана не даёт покоя Вашингтону, который через "злоупотребления", часто идущие вразрез с нормами международного права, хочет вбить между странами клин.