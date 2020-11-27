С кем Байден может развязать Третью мировую войну

Американские эксперты выдали заключение, что главные враги в сценариях вероятных войн США — это Россия и Иран. При этом, в списке нет Китая.

На первый взгляд, Америка сейчас погрязла в разборках с президентскими выборами, республиканцы и демократы на грани войны, черные демонстранты бодаются с белыми полицейскими, а экономика находится в упадке.

России в этом отношении итоги этого противостояния без разницы, поскольку американцы в итоге выяснят свои отношения, но друзьями при этом не станут никогда.

А вот то, что в ситуации двоевластия в США в ход пойдут рычаги влияния политических структур, лоббистских военных группировок, которые и определят внешнюю политику на ближайшие годы.

Со своей стороны, администрация Трампа вводит напоследок санкции против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией президента Владимира Путина, а также экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Что характерно, вряд ли Трамп вообще в курсе, что это такое.

Избранный же президент Джо Байден, еще не вступив в должность, грозит России бессрочным сохранением санкций.

Россия при таком раскладе ничего не выигрывает сменой Трампа на Байдена, а вопрос уровня усиления санкции в большей степени зависит от самой Москвы. Причем все это произойдет в ближайшее время.

По данным израильского издания Axios, военным страны поступило распоряжение готовиться к возможности военного удара США по Ирану. Не исключено, что Израиль ожидает "очень сложный период" в регионе перед инаугурацией Джо Байдена в январе 2021 года.

Эксперты предполагают, что Вашингтон может осуществить атаку на Иран до ухода действующего президента Трампа со своего поста. Израиль в этом случает рискует стать участником вооруженного конфликта, который может вылиться и в глобальную войну.

Байдена связывают и со сценарием войны США с Россией.

Как сообщило издание Daily Express действия эсминцев США вблизи и даже внутри территориальных вод России грозят драматическими последствиями. Весь мир вздрогнул от перспективы третьей мировой войны после того, как российский военный корабль выгнал из своих территориальных вод американский эсминец.

Ему вторит и болгарское издание Сега ("Сейчас"), рассказавшее о том, как американский военный корабль пересёк линию государственной границы, однако был остановлен и изгнан.

Разумеется, российский корабль оказался на месте не случайно. Контроль за территориальными водами — обычная практика многих стран. Главное — факт, что командир "Адмирала Виноградова" предупредил по международному каналу связи капитана "Джо Маккейна" о возможности тарана.

То есть уровень возможного столкновения — выше не бывает. Американцы ушли, поскольку физически бить корабли с разным водоизмещением было просто глупо.

Стоит отметить, что "Джон Маккейн" в 2017 года столкнулся в Малаккском проливе с торговым судном "Alnic MC". Что касается российских вод, то американцы прекрасно знают, что любой их маневр будет под контролем.

Российский адмирал Владимир Комоедов напомнил, что флот США постоянно крутится поблизости границ РФ, чем постоянно раздражает ВМФ России, которые вынуждены присматривать за ними.

При этом американцы никогда не оставят в покое ни Чёрное, ни Балтийское, ни Баренцево моря, ни дальневосточную часть Тихого океана.

Это, конечно же, ведение разведки и оценка возможных перспектив по нейтрализации российского флота, одновременно это и такая игра на нервах, которая может продолжаться до бесконечности.

По сути, у США правда только одна — своя, американская. У них всегда будет виновата Россия, и никакой президент этого не исправить. Что Трамп, что Байден — хрен редьки не слаще.

Так что следует просто иметь этот факт в виду и заботиться о своих интересах.