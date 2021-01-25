Путин теряет Россию, как терял Горбачёв СССР

Алексей Навальный триумфально вернулся в Россию при содействии российской элиты и поддержке Запада.

Уроки январской смуты

Части либеральной элиты России президент Владимир Путин не может противостоять, он уже не тот, что был 20 лет назад. Крымские скрепы растворились, а компрадорский капитализм набирает силу и наглость. Протестные настроения растут из-за падения уровня жизни, недовольства "ковидным" карантином, беспредельного обогащения элит, и нет сегодня другой политической фигуры для их объединения, кроме Навального.

В эфире программы "Точка зрения" президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров рассказывает о перспективах протестного движения, начатого 23 января 2021 года.

В эфире обсуждались вопросы.

Почему такое странное информационное сопровождение в российских государственных СМИ — с почти поминутным отслеживанием, возвращения блогера из Германии?

— с почти поминутным отслеживанием, возвращения блогера из Германии? Зачем был нужен фильм о "дворце Путина"?

Кто пришёл на протесты 23 января? Протесты стали агрессивнее, почему государство так беззубо реагирует на них?

Готовы ли россияне выйти на митинги в поддержку Владимира Путина? Кто их будет инициировать?

Почему нет новых лидеров от левых сил, готовых возглавить протесты?

Перспективы и последствия начатой атаки на Россию со стороны Запада.

Какие действия Кремлю нужно осуществить, чтобы сохранить российскую государственность?

Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

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