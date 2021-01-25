Алексей Навальный триумфально вернулся в Россию при содействии российской элиты и поддержке Запада.
Части либеральной элиты России президент Владимир Путин не может противостоять, он уже не тот, что был 20 лет назад. Крымские скрепы растворились, а компрадорский капитализм набирает силу и наглость. Протестные настроения растут из-за падения уровня жизни, недовольства "ковидным" карантином, беспредельного обогащения элит, и нет сегодня другой политической фигуры для их объединения, кроме Навального.
В эфире программы "Точка зрения" президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров рассказывает о перспективах протестного движения, начатого 23 января 2021 года.
В эфире обсуждались вопросы.
Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.
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