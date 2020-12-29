Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предполагаемых преемников Владимира Путина, которые могут занять пост президента страны.
Помимо ближайших соратников российского лидера политик включил в список и себя.
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот список "ничем не подкреплён".
"Жириновский обладает богатейшим политическом опытом. Наверное, на нём эти рейтинги и основываются", — отметил представитель Кремля.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.