В Кремле оценили список "преемников Путина" от Жириновского

Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал предполагаемых преемников Владимира Путина, которые могут занять пост президента страны.

Помимо ближайших соратников российского лидера политик включил в список и себя.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот список "ничем не подкреплён".