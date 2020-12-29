Президент России Владимир Путин сам принял решение пройти вакцинацию от коронавируса и готов в ближайшее время сделать прививку.

Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, действительно, сам президент сказал, что он принял решение вакцинироваться. Для этого было необходимо завершение всех испытательных формальностей для определенной возрастной категории. Они были завершены, собственно, на текущей неделе. Далее просто будем ждать решения президента, который сам сообщит в той форме, в которой он хочет, и в то время, в которое он посчитает целесообразным", — отметил представитель Кремля.