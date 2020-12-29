"Немецкий этап": работы по "СП-2" в водах Германии окончены

Хорошие новости по проекту "Северный Поток-2": участок трубопровода в районе немецкой исключительной экономической зоны, наконец, закончен. Об этом сообщают в DPA, ссылаясь на материалы Nord Stream 2 AG.

Далее, уточняют эксперты, будут проводиться работы в аналогичной зоне Дании: разрешение уже получено. Старт работ планируется на январь 2021 года, ожидается, что будут прокладываться сразу две ветки газопровода, идущие параллельно.

"О других деталях мы не можем сообщить", — сообщили в Nord Stream 2 AG для СМИ.

Напомним, что ранее немецкие власти неоднократно заявляли о поддержке проекта и напоминали Вашингтону, что политика санкций не "сдвинет" немцев с выбранной позиции. Российский газ для Германии в целом и для ЕС в частности намного выгоднее, чем американский, поскольку стоит значительно дешевле.