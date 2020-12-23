Копенгаген разрешил: согласованы работы по "СП-2"

Хорошие новости из Дании: власти страны разрешили проведение работ, нужных для завершения "Северного потока-2".

По информации СМИ Дании, которые приводят данные Датского морского управления, разрешение на работу "в исключительной экономической зоне" страны будет "активировано" уже 15 января 2021 года. Для обеспечения безопасности работ вокруг места их проведения будет ограничено судоходство.

Напомним, что в работах будут использованы суда "Мурман" и "Балтийский исследователь", а также суда, необходимые для обеспечения. Работа пойдёт сразу по двум параллельным веткам.

Ранее власти Германии поставили своего рода точку в спорах о том, будет ли завершён проект. Ангела Меркель сообщила: позиция Германии останется неизменной, все обязательства будут выполнены.

В Штатах по-прежнему выступают против проекта, поскольку его реализация практически "закроет" для американского газа европейский рынок: он окажется дороже российского.