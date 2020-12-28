Президент России Владимир Путин сегодня проведёт встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Кремле. У него будет несколько встреч, одна из них публичная, с докладом у него будет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В этом плане достаточно важная встреча — так, чтобы через институт уполномоченного, омбудсмена по правам предпринимателей и сети его коллег по всем регионам, что называется, понять истинное положение дел в среде предпринимателей", — отметил представитель Кремля.