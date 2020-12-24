Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса

Кто виноват в том, что мир охватила пандемия коронавируса? Ответ есть у лидера ЛДПР, Владимира Жириновского.

Рассказывая о коронавирусе, политик отметил: досадно, что между странами пришлось даже закрывать авиасообщения. Также печалят и прогнозные цифры заболеваемости — к весне, по оценкам экспертов, ожидается 100 млн случаев.

"Сейчас ковидом заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов проболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!", — нашёл причину проблем Жириновский.

При этом политик имел ввиду, скорее всего, не какие-то конкретные власти, а власти "в целом": он уточнил, что именно из-за недостаточно жёстких ограничений люди "гуляют по планете".

"На новогодние праздники отправятся на отдых, например, в Турцию, и привезут нам оттуда заразу", — уточнил политик.

Напомним, что ранее, 24 декабря, в России снова был объявлен рекорд по заболеваемости: до 2 963 688 случаев, в том числе плюс 29 935 случаев за сутки.