Жириновский предложил переименовать вытрезвители

Новости о том, что в Россию наконец вернут систему вытрезвителей, была оперативно прокомментирована лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По его мнению, заведения стоит переименовать.

Жириновский уверен, что сама идея правильная, потому что каждый год от последствий передозировки алкоголя гибнут люди. Например, не редки случаи, когда пьяный человек не может дойти до дома и замерзает на улице.

"Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших", — поделился мнением Жириновский, написав сообщение в Telegram.

Напомним, что закон о возвращении вытрезвителей официально принят Госдумой. Работать над правилами, по которым будут функционировать "заведения", придётся экспертам Минздрава, Минтруда и МВД.