Депутат Мосгордумы: люди боятся, что "дистант" — это надолго

Депутат Мосгордумы Любовь Никитина (КПРФ) рассказала "Правде.Ру", на каких темах планирует сосредоточиться в 2021 году.

По ее мнению, "самый важный вопрос на следующий год — это реновация, обеспечение людей жильем, в том числе очередников и жителей общежитий".

Но не только: "Это особо охраняемые природные территории, защита их от необоснованного вторжения (для меня лично это Битцевский лес). Еще противодействие строительству ТПУ на станции метро "Южная"".

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация"

По словам депутата, много внимания требуют проблемы, связанные с дистанционным обучением.

"Если правительство Москвы продолжит свои эксперименты, мы думаем, что будут серьезные выступления против. Мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация дальше", — считает Любовь Никитина.

"Я как педагог считаю эту меру правильной в нынешней ситуации. Тем не менее, недовольна тем, как это делается. Вижу, как стремительно падает качество образования, понимаю беспокойство и возмущение родителей, у которых много серьезных проблем возникло с домашним обучением, к которому не все педагоги по-настоящему были готовы", — отметила она.

"И понимаю те опасения, что "дистант" останется с нами на очень долгое время, если не навсегда. Люди этого боятся. Хотя никогда еще нигде на эту тему правительство Москвы не высказывалось, что "дистант" останется с нами навсегда", — сказала депутат.

Еще один комплекс вопросов связан с состоянием системы здравоохранения в столице, считает она.

"Есть еще проблемы, связанные со здравоохранением, которое в Москве показало свою несостоятельность. Реформа завершена, но кроме кадровой реформы, идет еще и капитальный ремонт 135 поликлиник. Люди испытывают серьезные трудности в получении доступной медицинской помощи. Это будет тоже находиться в поле постоянного внимания", — подчеркнула депутат.

"Конечно, проблемы ЖКХ, благоустройства. У нас запущенный жилой фонд. Люди испытывают постоянные бытовые трудности в связи с тем, что львиная доля внимания этого сектора отвлекается на задачи, которые людям не кажутся своевременными. Насчет благоустройства Москвы никто бы не возражал, если бы сначала во главу углу ставились и решались задачи, связанные непосредственно с жизненными интересами людей, — подвалы, чердаки, протечки, перебои ресурсоснабжающих организаций и так далее", — отметила Любовь Никитина.