Минстрой напомнил россиянам об "умных городах". Что это?

Пока в частных секторах многих российских (и не самых при этом маленьких) городов всё ещё получают газ в баллонах, а о канализации только мечтают, Минстрой докладывает о "городской трансформации" и "умных городах". Разбираемся, что это.

Итак, начнём с цифр: индекс "цифровой трансформации" российских городов составил 40,67 балла за 2019 год. Оценивали в ведомстве 203 города. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Хочу напомнить, что в соответствии с паспортом ведомственного проекта "Умный город", индекс IQ городов относительно 2018 года должен составить плюс 30%. Сегодня мы видим динамику к 2018 году — плюс 18,5%", — уточнил Егоров.

Что же такое "умный город"? Это показатель, который определяет, насколько в работе с городским имуществом задействованы новейшие технологии. С помощью развития данного показателя можно сделать города лучше: например, муниципальные службы будут потреблять меньше ресурсов, а работать станут качественнее.

Показатель является комплексным — в него, в частности, входят:

управление городом;

системы "умного транспорта";

опции "умного ЖКХ";

системы контроля экологической безопасности.

Есть и другие параметры, однако внимание стоит обратить на максимально возможный балл: 120. Конечно, лучший российский "умный город" — Москва, у неё 81,19 балла. Однако далее настоящая пропасть: у стоящей на втором месте Казани всего 52,58 балла. А у идущего в конце Екатеринбурга — лишь 17,35 балла.

Так что план, по традиции, "писали на бумаге", но овраги российских реалий пока сильнее. И россияне, скорее всего, почти не замечают "умственного роста" своих городов…