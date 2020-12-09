Песков рассказал, что нужно для встречи Путина и Зеленского

В ходе встречи с журналистами в среду, 9 декабря, Дмитрий Песков ответил на волнующий многих вопрос: когда состоится встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению Пескова, сроки уточнять пока рано.

Песков отметил, что для встречи двух глав государств необходима сложная и качественная подготовка.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на неё уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции", — поделился мнением Песков.

На данный момент, уверен пресс-секретарь, "субстанцией" стоит называть разве что работу по парижским договорённостям, но ситуация вокруг них тяжёлая.

Напомним, что ранее вопрос обсудили Владимир Путин и Ангела Меркель: в ходе телефонной беседы канцлер ФРГ выразила обеспокоенность тем, что зафиксированные ещё в 2015 году положения реализуются крайне слабо.