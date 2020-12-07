Порошенко посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

Экс-президент Украины Пётр Порошенко саркастически посоветовал Владимиру Зеленскому "преклонить колени перед Владимиром Путиным", отметив, что это единственный способ достичь мира на Донбассе.

Как сказал Порошенко, выступая в эфире ТК Espreso, советники в администрации президента считающие, что конфликт можно прекратить, просто прекратив стрельбу, неправы:

"Эти "большие эксперты" ошибаются, — говорит он. — Прекращение боевых действий будет означать фиаско Украины. Победить на самом деле можно за несколько недель. Вам нужно посмотреть Путину в глаза … встать на колени и попросить мира".

Издевательский тон бывшего главы государства вызван тем, что "наивный (по его словам) Зеленский считает, что "сесть за стол переговоров с Россией — это хороший шаг к прекращению насилия":