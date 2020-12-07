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Порошенко посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

Мир » Бывший СССР » Украина

Экс-президент Украины Пётр Порошенко саркастически посоветовал Владимиру Зеленскому "преклонить колени перед Владимиром Путиным", отметив, что это единственный способ достичь мира на Донбассе.

Порошенко посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

Как сказал Порошенко, выступая в эфире ТК Espreso, советники в администрации президента считающие, что конфликт можно прекратить, просто прекратив стрельбу, неправы:

"Эти "большие эксперты" ошибаются, — говорит он. — Прекращение боевых действий будет означать фиаско Украины. Победить на самом деле можно за несколько недель. Вам нужно посмотреть Путину в глаза … встать на колени и попросить мира".

Издевательский тон бывшего главы государства вызван тем, что "наивный (по его словам) Зеленский считает, что "сесть за стол переговоров с Россией — это хороший шаг к прекращению насилия":

"Единственный способ положить конец конфликту, который для него (Зеленского) возможен, — это ценой унижения. У него нет другого выхода. Ведь за почти два года его президентства была уничтожена обороноспособность страны", — заявил Порошенко.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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