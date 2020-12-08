"Это неправильно": в Минфине объяснили, почему не тратят ФНБ на россиян

Неожиданные для россиян подробности о том, зачем на самом деле нужен ФНБ, поведал замглавы Минфина России Владимир Колычев.

Недовольство россиян, узнавших, что в ФНБ лежат "мёртвым грузом" 115 млрд долларов, которые правительство не спешит пускать на выплаты или пособия, Колычев парировал просто. Оказывается, ФНБ и не был создан для помощи населению в кризис и финансирования антикризисных программ.

"Что касается ФНБ и бюджетного правила, неотъемлемой частью которого является фонд, то их главная цель — это равномерное, справедливое межпоколенческое распределение природной ренты. Менять целеполагание бюджетного правила для большего расходования ФНБ на антикризисные программы — неправильно. Это перечеркнуло бы стабилизирующую функцию правила, повысило бы уязвимость нашей экономики к ценовой конъюнктуре на рынке энергоносителей", — высказался Колычев для Bloomberg.

Так что ФНБ останется с нами до "лучших времён": в этом году из него достанут 342 млрд рублей, в следующем — 94,9, а затем и вовсе снова продолжат наполнять. А в поддержке населения и бизнеса сверх уже осуществляемой и вовсе нет нужны, уверен специалист.

О том, когда наступит прекрасная пора "межпоколенческого распределения ренты", не знает пока никто…