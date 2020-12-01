"Все идут вперёд, а мы идём назад": о борьбе властей с бедностью

Негативные прогнозы по бедности в России представили эксперты Счётной палаты. Озвучить их решил глава учреждения Алексей Кудрин.

В ходе выступления на "Общероссийском гражданском форуме-2020" Кудрин отметил, что ситуация с коронавирусом практически на все экономики повлияла негативно, и Россия тут не исключение. Поэтому в России стоит ожидать как снижения уровня жизни, так и увеличения количества бедных, и "отскоков" в этом вопросе ждать не стоит.

Что делают власти для борьбы с бедностью? Ещё в конце лета многие эксперты открыто говорили: ранее поставленные показатели не достигнуты, бедных стало лишь больше, а чиновники, по сути, "переставляют цифры" различных показателей и за счёт этого "держат марку".

Комментирует Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в ГД. Только на сайте "Правда. Ру".

"С бедностью власть не борется"

Некая "борьба" с бедностью — лишь декларации, отмечает эксперт. Можно было пойти по тем путям, которые придумали в мире, но тот же Антон Силуанов сказал, что мы не будем "деньги с вертолета разбрасывать", пусть это другие делают. И другие сделали, комментирует Арефьев.

"Нормальные компенсационные выплаты были сделаны и юридическим, и физическим лицам во всех странах Западной Европы, в Америке, в Китае. Там действительно помогли людям выжить в коронавирус, там заплатили людям то, что они потеряли из-за невозможности работать. У нас этого не сделали. У нас обещали по три МРОТ выплатить людям, которые потеряли работу, и не выплатили. У нас за семь месяцев только два раза по 10 тысяч выплатили детям", — уточняет эксперт.

Сразу же возникает логичный вопрос: чем кормить детей всё остальное время, если родители потеряли работу. Об этом никто не говорит, а между тем у властей есть около 600 миллиардов долларов (около 45 триллионов рублей) накоплений, которые работают на Западе (размещены в западных банках).

"Все идут вперёд, а мы идём назад"

"У нас 13 триллионов — Фонд национального благосостояния. Это бюджетные деньги, которые вытащили из бюджета, они лежат, ни копейки из них не взяли. Людей и экономику бросили на произвол судьбы", — уверен Арефьев.

Эксперт приводит пример: власти придумали отсрочку по платежам и процентам. Прошло полгода, отсрочка закончилась, её не продлили.

"За рубежом поступили по-другому. Там говорят — мы будем бороться с бедностью, а затем компенсируют людям потери. У нас никому ничего не выплатили. У нас миллион предприятий потеряли. Миллион! На них работали люди. Эти люди сегодня остались без зарплаты, без всего. Сейчас уголовщина поднялась, потому что люди пошли на "большую дорогу" воровать", — объясняет ситуацию эксперт.

Не менее логичный вопрос: если ФНБ не трогают, то на что копят деньги? Почему бы не раздать эти деньги людям?

"Власти боятся, что полки опустеют в магазинах? Так не надо бояться. С бедностью надо бороться нормальным образом, путём повышения доходов населения. А у нас до коронавируса на 8,5% жизненный уровень упал у населения. И в этом году на 4,5% жизненный уровень упал. Это суммарно 13%", — приводит цифры Арефьев.

Грустные итоги: наши доходы сегодня находятся на уровне примерно 2013 года. Все идут вперёд, а мы идём назад, причём по всем показателям…

Специально для сайта "Правда. Ру".