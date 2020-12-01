Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
MDR: Общность судьбы не даёт восточным немцам считать Россию врагом
Мужчина отправился в колонию за интим с малолетней дочерью любовницы
Тактика второго хода: почему в КНДР на время "забыли" о США
В Новосибирске в "ковидном" госпитале покончил с собой пенсионер
У нас нет неприкасаемых: Игорь Кобзев о задержании своего экс-министра
Экс-глава иркутского Минздрава задержана за мошенничество
Жириновский: тронете Приднестровье - разбомбим и Киев, и Кишинёв
Резник: живу на подаяния, особенно выручают Алла и Максим
ЕС: Спутник V будет использовать у нас только Венгрия

"Все идут вперёд, а мы идём назад": о борьбе властей с бедностью

Политика

Негативные прогнозы по бедности в России представили эксперты Счётной палаты. Озвучить их решил глава учреждения Алексей Кудрин.

"Все идут вперёд, а мы идём назад": о борьбе властей с бедностью

В ходе выступления на "Общероссийском гражданском форуме-2020" Кудрин отметил, что ситуация с коронавирусом практически на все экономики повлияла негативно, и Россия тут не исключение. Поэтому в России стоит ожидать как снижения уровня жизни, так и увеличения количества бедных, и "отскоков" в этом вопросе ждать не стоит.

Что делают власти для борьбы с бедностью? Ещё в конце лета многие эксперты открыто говорили: ранее поставленные показатели не достигнуты, бедных стало лишь больше, а чиновники, по сути, "переставляют цифры" различных показателей и за счёт этого "держат марку".

Комментирует Николай Арефьев, первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству в ГД. Только на сайте "Правда. Ру".

"С бедностью власть не борется"

Некая "борьба" с бедностью — лишь декларации, отмечает эксперт. Можно было пойти по тем путям, которые придумали в мире, но тот же Антон Силуанов сказал, что мы не будем "деньги с вертолета разбрасывать", пусть это другие делают. И другие сделали, комментирует Арефьев.

"Нормальные компенсационные выплаты были сделаны и юридическим, и физическим лицам во всех странах Западной Европы, в Америке, в Китае. Там действительно помогли людям выжить в коронавирус, там заплатили людям то, что они потеряли из-за невозможности работать.

У нас этого не сделали. У нас обещали по три МРОТ выплатить людям, которые потеряли работу, и не выплатили. У нас за семь месяцев только два раза по 10 тысяч выплатили детям", — уточняет эксперт.

Сразу же возникает логичный вопрос: чем кормить детей всё остальное время, если родители потеряли работу. Об этом никто не говорит, а между тем у властей есть около 600 миллиардов долларов (около 45 триллионов рублей) накоплений, которые работают на Западе (размещены в западных банках).

"Все идут вперёд, а мы идём назад"

"У нас 13 триллионов — Фонд национального благосостояния. Это бюджетные деньги, которые вытащили из бюджета, они лежат, ни копейки из них не взяли. Людей и экономику бросили на произвол судьбы", — уверен Арефьев.

Эксперт приводит пример: власти придумали отсрочку по платежам и процентам. Прошло полгода, отсрочка закончилась, её не продлили.

"За рубежом поступили по-другому. Там говорят — мы будем бороться с бедностью, а затем компенсируют людям потери. У нас никому ничего не выплатили.

У нас миллион предприятий потеряли. Миллион! На них работали люди. Эти люди сегодня остались без зарплаты, без всего. Сейчас уголовщина поднялась, потому что люди пошли на "большую дорогу" воровать", — объясняет ситуацию эксперт.

Не менее логичный вопрос: если ФНБ не трогают, то на что копят деньги? Почему бы не раздать эти деньги людям?

"Власти боятся, что полки опустеют в магазинах? Так не надо бояться. С бедностью надо бороться нормальным образом, путём повышения доходов населения. А у нас до коронавируса на 8,5% жизненный уровень упал у населения. И в этом году на 4,5% жизненный уровень упал. Это суммарно 13%", — приводит цифры Арефьев.

Грустные итоги: наши доходы сегодня находятся на уровне примерно 2013 года. Все идут вперёд, а мы идём назад, причём по всем показателям…

Специально для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Лавров: мы примем любое решение американского народа
Загадки информационного ERRORа
MDR: Общность судьбы не даёт восточным немцам считать Россию врагом
Мужчина отправился в колонию за интим с малолетней дочерью любовницы
"Все идут вперёд, а мы идём назад": о борьбе властей с бедностью
Тактика второго хода: почему в КНДР на время "забыли" о США
В Новосибирске в "ковидном" госпитале покончил с собой пенсионер
У нас нет неприкасаемых: Игорь Кобзев о задержании своего экс-министра
Экс-глава иркутского Минздрава задержана за мошенничество
Жириновский: тронете Приднестровье - разбомбим и Киев, и Кишинёв
Популярное
Новости Белоруссии
Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"

В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...

Разговор в автозаке: "Зачем протестуешь, белорус?" - "Был неправ"
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Новости футбола
Министр спорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе
Российский шоу-бизнес
Певица Ирина Отиева пыталась покончить с собой
Новости Белоруссии
Лукашенко снова понесло, на запад
Игорь Буккер Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад Игорь Буккер Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова Олег Артюков Мост на Сахалин: почему не идут дела с мегапроектом Олег Артюков
Комментарии
Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления
Возвращение Псаки: Байден определился с пресс-секретарём Белого дома
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Европа учится языку силы
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Европа учится языку силы
Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки
Европа учится языку силы
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
"Реформа Мишустина" — оптимизация или популизм
Иран сделал вывод о необходимости ядерной бомбы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников