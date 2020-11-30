Негативные прогнозы по бедности в России представили эксперты Счётной палаты. Озвучить их решил глава учреждения Алексей Кудрин.
В ходе выступления на "Общероссийском гражданском форуме — 2020" Кудрин отметил, что ситуация с коронавирусом практически на все экономики повлияла негативно, и Россия тут не исключение. Поэтому в России стоит ожидать как снижения уровня жизни, так и увеличения количества бедных, и "отскоков" в этом вопросе ждать не стоит.
"После того как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким.
По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%
У нас примерно на миллион [человек] прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно", — резюмировал чиновник.
Проблема, отметил эксперт, в том числе заключается в "отскоке" компаний малого и среднего бизнеса: без генерируемого ими дохода, а также рабочих мест жить станет ещё сложнее. Поэтому в данный момент власти должны поддержать предприятия МСБ (малого и среднего бизнеса).
"Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну", — уточнил Кудрин.
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