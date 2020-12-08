Лавров рассказал, что нужно отношениям России и Германии

Для отношений Москвы и Берлина характерно на данный момент большое количество проблем. При этом их число не убывает, а лишь растёт, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

По данным со встречи Лаврова и представителей делегации от партии "Альтернатива для Германии", которая прошла в Москве, глава российского дипломатического ведомства отметил важность диалога "по всем линиям".

"В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьёзных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной — обретает особое значение на данном этапе", — уточнил Лавров.

Далее политик отметил: отношениям России и Германии нужна "перезагрузка".

Также оказалось, что приезду делегации от "АдГ" хотели помешать в Берлине, и этот факт удивил Лаврова.