Для отношений Москвы и Берлина характерно на данный момент большое количество проблем. При этом их число не убывает, а лишь растёт, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
По данным со встречи Лаврова и представителей делегации от партии "Альтернатива для Германии", которая прошла в Москве, глава российского дипломатического ведомства отметил важность диалога "по всем линиям".
"В отношениях между Москвой и Берлином накопилось немало серьёзных проблем, которые продолжают множиться, и в этом смысле диалог по всем линиям — межправительственной, межпарламентской, межобщественной — обретает особое значение на данном этапе", — уточнил Лавров.
Далее политик отметил: отношениям России и Германии нужна "перезагрузка".
Также оказалось, что приезду делегации от "АдГ" хотели помешать в Берлине, и этот факт удивил Лаврова.
"У нас, признаюсь честно, вызвали немалое удивление попытки официального Берлина противодейстовать вашей поездке.
Попытки устраивать препоны, создавать технические, протокольные сложности. Особенно удивила развязанная по поводу вашей поездки истеричная внутренняя дискуссия". — отметил Лавров.
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