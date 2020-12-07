США: остановите проект "СП-2". Германия: даже не собираемся

Санкции США, направленные против "Северного потока-2", всё чаще подвергаются критике со стороны Германии. Против того, чтобы "перекрывать газ", выступила представительница Министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер.

Напомним, что ранее в газете Handelsblatt вышел материал с комментарием исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл. Она сообщила: Штаты ждут моратория, потому что все трубопроводы, связанные с Россией, "неприемлемы".

"Сейчас для Германии и ЕС пришла пора наложить мораторий на строительство трубопровода", — заявила Куинвилл.

Айхлер с такой позицией не согласна и отмечает: подобные действия выходят за рамки закона.

"Мы отвергаем [санкции], так как не считаем их совместимыми с международным правом", — подчеркнула Айхлер.

Напомним, что ранее выяснились факты саботажа "СП-2" со стороны Украины: примерно четыре года представители украинской элиты старались помешать реализации проекта.