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"Успокойте людей и сами успокойтесь": эксперт - о "казусе" в авиации РФ

Политика

Неожиданная ситуация возникла в российской авиации: из-за проблем с внедрением очередной инициативы властей пилотам многих компаний придётся летать по бумажным картам. Ситуацию успели окрестить "каменным веком" авиации РФ.

"Успокойте людей и сами успокойтесь": эксперт - о "казусе" в авиации РФ

Суть казуса коротко: в Росавиации хотели ввести новые стандарты, регулирующие переход на новую систему воздушного движения. Сделать это не успели. Как возникла такая ситуация и что нужно сделать, чтобы её оперативно решить?

Комментирует Игорь Дельдюжов, президент Шереметьевского профсоюза летного состава. Специально для читателей "Правды. Ру".

"Вообще ничего страшного"

Эксперт отмечает: причин для паники нет, базы данных меняются каждые 28 дней. Таким образом, 31 декабря будет новая база данных.

"Мы раньше летали по русским сборникам — ничего не совпадало, никакие координаты. И вообще ничего не произошло. Нормально отлетали, только пилотам чуть больше неудобств", — рассказывает Дельдюжов.

Эксперт разъясняет суть проблемы: пилоту нужно ввести точку полёта в систему flight management computer. Если точка внесена в базу данных — она активна и появится. Если нет — можно внести её через координаты в ручном режиме. Занимает это примерно 15 секунд.

Переход на новую систему оказался необходим, потому что оборудование самолетов обеспечивает сегодня очень высокую точность самолетовождения. Технологии ушли вперёд — и можно значительно сэкономить на рейсах, не ухудшая их качества, рассказывает эксперт.

"Сейчас можно взлететь в Москве в "Шереметьево": взлетел, взял направление и по прямой линии до, например, Токио.

Пряма линия — это что значит? Это кратчайший путь.

А значит, уменьшается время полёта, снижаются расходы на амортизацию самолёта, двигателей, уменьшаются расходы на зарплату пилотам, проводникам, потому что платят за полётное время, уменьшаются выбросы.

То есть это всем выгодно", — уверен Дельдюжов.

"Успокойте людей и сами успокойтесь"

Таким образом, на примере с Токио можно сэкономить около 10-15 минут — это длинный рейс. На коротких сэкономить получится около пяти минут. В объёмах всей компании за год это миллиарды рублей.

"Эти деньги можно направить, куда решат: либо это будут выплаты дивидендов акционеров, либо это будет увеличение зарплаты персоналу, либо это уменьшение стоимости билетов, если надо. Разные варианты возможны", — резюмирует Дельдюжов.

Так что вопрос лишь в том, почему данные не подали вовремя: чей это "косяк", эксперт сказать затрудняется.

"Или госкорпорация, или Росавиация, или какие-нибудь… Чиновники у нас работают… сами знаете. Может быть, какие-то козни строит Jeppesen - американская фирма, которая радиолокационной информацией занимается в масштабах мира. Может, там хотят устроить провокацию.

Но никакой угрозы безопасности полёта нет. Успокойте людей и сами успокойтесь", — ставит точку эксперт.

Только на сайте "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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