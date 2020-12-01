Власти России загоняют авиацию в "каменный век"

Неожиданная ситуация возникла в российской авиации: из-за проблем с внедрением очередной инициативы властей уже с 3 декабря пилотам многих компаний придётся летать по бумажным картам.

К бумажным картам в авиации пришли следующим образом. В декабре 2019 года правительственная комиссия по транспорту утвердила документ, который регулировал переход на новую систему воздушного движения. По идее, нововведение помогло бы сократить расход топлива, повысить безопасность и улучшить условия работы диспетчеров.

Однако, как выяснилось, "план писали на бумаге": внедрить изменения в сроки, установленные в документе, оказалось практически невозможно. Эксперты уточняют: крайним сроком, в который нужно было вносить изменения в программы и базы данных, был конец сентября, а по итогу нужные данные выдавали с 22 октября по 5 ноября, причём частями.

Таким образом, пилоты получили на ознакомление с новыми стандартами всего месяц, хотя по всем правилам нужно не менее 56 дней. Но в Росавиации сообщили: перенос не планируется, справляйтесь сами.

Промежуточный итог пока таков: придётся использовать бумажные карты и метод векторения, то есть работу по наведению через диспетчеров…