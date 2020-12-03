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Россияне инвестируют за рубеж: что делать властям? Мнение эксперта

Политика

На фоне постоянного снижения ставок по вкладам, проблем с зарплатами и курсами валют, а также с трепетом ожидаемой малым и средним бизнесом "новой волны" карантинов россияне нашли нетривиальный способ заработать. В стране случился бум частного инвестирования, который ещё раз удивил экспертов ЦБ.

Россияне инвестируют за рубеж: что делать властям? Мнение эксперта

Ситуацию прокомментировал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов: с начала 2020 года россияне завели 3,4 млн брокерских счетов, суммарно выведя на биржи примерно 1,7 трлн рублей. При этом достаточно большая часть денег оказалась за пределами России — на иностранных торговых площадках.

Кратко говоря, в ЦБ недовольны: инвестировать нужно "внутрь страны". Какую политику стоит провести властям, чтобы россияне понесли деньги в желаемом направлении?

Комментирует Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в Госдуме РФ. Специально для читателей "Правды. Ру".

"От этой конкуренции выигрывают в первую очередь российские граждане"

"Я думаю, что в первую очередь мы должны заботиться о благополучии наших граждан. И то, что сейчас часть граждан активно инвестирует личные накопления за рубеж, может вызывать определённую тревогу из-за недружественных санкционных шагов", — рассказывает Гутенев.

Риски в какой-то мере уравновешиваются приобретением финансовой культуры, опыта. А в целом поводов для волнения пока нет: инвестируют россияне не так много, и для экономики проблем эта ситуация не представляет, добавляет эксперт.

Гораздо важнее, напоминает Гутенев, продолжить политику, которую реализует Мишустин и о которой неоднократно говорил президент: нужна деофшоризация российской экономики.

"Мы видим, что сейчас активно пересматривается соглашение об избежании двойного налогообложения. Если раньше крупный бизнес пользовался офшорными зонами как центрами получения прибыли, то теперь для него становится привлекательнее российская юрисдикция", — уверен Гутенев.

И в данном случае наличие альтернативы для размещения накоплений россиян заставляет наши финансовые институты, банковские, конкурировать. А от этой конкуренции выигрывают в первую очередь российские граждане, сообщает эксперт.

"Такие тренды надо внимательно отслеживать. Надеюсь, что банки и иные финансовые институты, которые выпускают различные ценные бумаги, различные финансовые инструменты, будут формировать для россиян более привлекательные условия. Здесь конкуренция играет на руку нашим гражданам", — резюмирует Гутенев.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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