Президент России Владимир Путин во время совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском обратил внимание на то, что стоящие на улице чиновники были без шапок.
В этот момент в Иркутской области температура опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.
"Наденьте шапки, холодно, — уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы? Заболеете ещё, не хватало", — призвал Путин чиновников.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?