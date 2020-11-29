Путин отругал чиновников за отсутствие шапок

Президент России Владимир Путин во время совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском обратил внимание на то, что стоящие на улице чиновники были без шапок.

В этот момент в Иркутской области температура опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.