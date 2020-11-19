Обеспокоены возможной российской угрозой не только члены НАТО, но и страны, ещё не вошедшие в блок. По данным журналистов The National Interest, военные Швеции и США провели совместные учения, на которых отработала манёвры для отражения "российской угрозы".
Военные Швеции достаточно давно "дружат" с НАТО — недавно даже была проведена модернизация командного пункта времён холодной войны. И вот из Стокгольма снова пришло приглашение "отбить российскую атаку" — американцы не могли отказаться.
В шведской газете Stars & Stripes уточняют: участие в учениях приняли в том числе элитные войска:
Также активно применялись конвертопланы CV22-B Osprey, отрабатывалась высадка десанта, атаки истребителей. Для солидности всё это "прикрывал" штатовский эсминец USS Ross типа "Арли Берк". "Удар", разумеется, был успешно отражён, затем союзники провели "контратаку".
По материалам сайта ytro.ru.
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