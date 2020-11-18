Украину отказались вести в НАТО по "короткому пути"

Если власти Украины надеются на ускоренное принятие страны в НАТО, то им вскоре предстоит столкнуться с суровой реальностью. "Коротких путей" в блок для Киева не предусмотрено, безапелляционно заявила директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора (НАТО) Винета Клейне.

В ходе беседы в формате "круглого стола" Клейне напомнила: важно просто выполнять взятые на себя обязательства, а не ждать форсирования событий.

"Конечно, нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ, Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они давали результаты", — отметила Клейне.

Чиновник сообщила, что её родной Латвии пришлось работать 10 лет, чтобы даже не попасть, а просто стать чуть ближе к членству в организации. Так что Киеву стоит сосредоточиться на реформах, резюмировала она.

"Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад", — намекнула Клейне.

По материалам сайта regnum. ru.