Введение санкций против российских чиновников по "делу Навального" было осуществлено под совершенно надуманным предлогом. Более того — все попытки российской стороны получить данные и помочь расследованию инцидента так и остались без внимания.
Комментируя новые санкции по "делу Навального", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался так: в Москве заинтересованы в установлении причин происшествия, но помочь российским экспертам Запад не захотел.
"Санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента.
Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет… Ну и что больной — не больной, тоже там много вопросов", — высказался Песков.
Напомним, что санкции затронули видных российских политиков, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.
По материалам сайта lenta.ru.
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