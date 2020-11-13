"Повод сомнительный": Кремль - о санкциях по "делу Навального"

Введение санкций против российских чиновников по "делу Навального" было осуществлено под совершенно надуманным предлогом. Более того — все попытки российской стороны получить данные и помочь расследованию инцидента так и остались без внимания.

Комментируя новые санкции по "делу Навального", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался так: в Москве заинтересованы в установлении причин происшествия, но помочь российским экспертам Запад не захотел.

"Санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента. Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет… Ну и что больной — не больной, тоже там много вопросов", — высказался Песков.

Напомним, что санкции затронули видных российских политиков, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина.

По материалам сайта lenta.ru.