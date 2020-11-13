Лавров: не исключено, что Навального отравили в Германии

В ходе состоявшейся 12 ноября пресс-конференции глава российского МИД прокомментировал, в частности, ситуацию, сложившуюся вокруг блогера Алексея Навального.

По словам Сергея Лаврова, некие отравляющие вещества могли попасть в организм Навального как в самолёте, на котором его транспортировали в клинику Шарите, так и непосредственно в самой немецкой больнице.

Кроме того, глава МИД сообщил, что в ближайшее время Россия введёт санкции в отношении ряда высокопоставленных немецких и французских чиновников, среди которых будут "руководящие лица в администрациях глав государств".

Лавров подчеркнул, российские санкции станут "зеркальным ответом" на уже введённые санкции со стороны ЕС по делу Алексея Навального.

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