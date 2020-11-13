Победившая на выборах уборщица решилась стать главой поселения

Неожиданный поворот в «деле о победе уборщицы на выборах»: Марина Удгодская останется на завоёванном посту и будет руководить поселением. Женщина приняла такое решение благодаря поддержке местных депутатов.

Напомним суть коллизии: выборы главы Повалихинского сельского поселения закончились проигрышем представителя «Единой России» Николая Локтева, который ранее и был главой. Локтев набрал всего 34,04%, тогда как за Удгодскую проголосовали 61,7% жителей.

Сразу после выборов женщина не хотела занимать пост, но теперь передумала: помогли депутаты. До начала внезапной политической карьеры Удгодская работала уборщицей, в том числе - в здании администрации.

"Быть главой, отвечать за то, как живут твои земляки, - сложная работа и большая ответственность. Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах", - рассказала Удгодская журналистам.

По материалам сайта tass.ru.