Ранее в Повалихинском поселении Костромской области распространился слух о том, что случайно выигравшая местные выборы чиновница сбежала из поселения.
Однако эти слухи опроверг житель поселения Виктор. Он рассказал, что Марина Удгодская находится дома, однако ей "строго-настрого наказали никуда не высовываться", поэтому она ни с кем не общается.
"Я спрашивал насчет Марины, они говорят, что она дома. Она просто убегала из дома — у нас деревня небольшая, за огородами сразу лес. За лесом — болото. Но она никуда не уехала, она находится здесь", — пояснил Виктор.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.