Стало известно, где находится уборщица, случайно выигравшая на выборах

Ранее в Повалихинском поселении Костромской области распространился слух о том, что случайно выигравшая местные выборы чиновница сбежала из поселения.

Однако эти слухи опроверг житель поселения Виктор. Он рассказал, что Марина Удгодская находится дома, однако ей "строго-настрого наказали никуда не высовываться", поэтому она ни с кем не общается.