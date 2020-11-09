Президент России Владимир Путин проведёт 9 ноября оперативное совещание с вице-премьерами, на котором объявил об увольнении четырёх министров.
Речь идёт о главе Минэнерго Александре Новаке, Минприроды Дмитрие Кобылкине, Минстроя Владимире Якушеве и Минтранса Евгения Дитриха. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве и администрации президента.
Об отставке министров объявит глава правительства Михаил Мишустин, который и предложит главе государства новые кандидатуры.
Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.