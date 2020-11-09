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РБК: сегодня Путин уволит четырёх министров

Президент России Владимир Путин проведёт 9 ноября оперативное совещание с вице-премьерами, на котором объявил об увольнении четырёх министров.

Речь идёт о главе Минэнерго Александре Новаке, Минприроды Дмитрие Кобылкине, Минстроя Владимире Якушеве и Минтранса Евгения Дитриха. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве и администрации президента.

Об отставке министров объявит глава правительства Михаил Мишустин, который и предложит главе государства новые кандидатуры.

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