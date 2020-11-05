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Политики в Европе: любой итог выборов в США вызовет политический кризис

Европейские политики напряженно следят за ходом голосования на президентских выборах в США. И пока одни выражают поддержку одному из кандидатов, другие предупреждают о полномасштабном политическом кризисе.

Политики в Европе: любой итог выборов в США вызовет политический кризис

Германия

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что” битва за легитимность результата " началась.

"Это очень взрывоопасная ситуация, — заявила она изданию ZDF. — События в США могут привести к конституционному кризису".

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подсчет голосов должен продолжаться, чтобы демократические процедуры были проведены "в полном объеме.”

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген написал в Twitter, что Берлин "не настроен работать с Трампом еще четыре года”, и его переизбрание

"принципиально бросит нам вызов способом, к которому мы пока не готовы. <…> что в то время, как многие ожидали явной победы Байдена… этот сценарий теперь не обсуждается.”

Великобритания

Мэр Лондона Садик Хан пожелал Байдену удачи:

"Мы болеем за вас, — написал он в своем Twitter. — Мы видели, как люди собирались вместе по всему миру, чтобы бороться за лучшее будущее. Мы не можем выиграть эту битву без Америки”.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил Sky News, что британо-американские отношения находятся "в отличной форме” и будут "переходить от силы к силе с тем кандидатом, который победит на выборах".

В интервью Би-би-си Рааб подтвердил, что наблюдает за голосованием "с большим интересом”.

Франция

Марин Ле Пен, глава главной правой партии Франции "Национальное Собрание", утверждает, что переизбрание Трампа будет "лучше для Франции". Она похвалила действующего хозяина Белого дома за содействие "возвращению патриотизма, границ и суверенитета".

За пределами Европы

Китай

Пекин не поддержал ни одного из кандидатов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь выступил с коротким заявлением, заявив, что выборы — это внутреннее дело США, и Китай "не имеет никакой позиции по этому вопросу.”

Иран

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что для Тегерана "личность и партия не важны”, а важна конкретная политика, проводимая правительством США.

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