Песков: убийства в Ницце - ужасающая трагедия

Стала известна официальная позиция Кремля по поводу атаки в Ницце. Напомним: неизвестный с ножом напал на прихожан одной из церквей, сумев убить троих. При этом своих жертв убийца пытался обезглавить, в случае с одной женщиной ему это удалось.

Серия нападений на жителей Франции, которая продолжается в течение 29 октября в различных регионах, — ужасная трагедия. Пока информация о случившемся уточняется, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия. Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то и другое — недопустимо абсолютно", — высказался Песков.

Ранее стало известно о продолжении нападений: из Авиньона пришли данные о мужчине, которого застрелили при попытке ранить полицейских ножом.