Исторический факт: у Турции больше прав на Крым, чем у Украины. Так что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в последнее время активно общается и дружит со своим турецким коллегой, стоит вспомнить уроки истории.
Рассказывая о дружбе между Украиной и Турцией, бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов отметил: в вопросах Крыма можно опираться на Кючук-Кайнарджийский мирный договор.
Документ был представлен после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и в нём было чётко прописано: если Россия откажется от Крыма, то полуостров отойдёт Турции. Украина в договоре даже не упоминается.
Также возмущение Куликова вызвало награждение Реджепа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.
"Это, вообще, додуматься: наш президент награждает православным орденом мусульманина Эрдогана за великие достижения в том, что он переделал нашу святыню — собор Святой Софии — в мечеть", — отметил Куликов.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.