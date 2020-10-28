На Крым больше прав у Турции: Зеленскому предложили вспомнить историю

Исторический факт: у Турции больше прав на Крым, чем у Украины. Так что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в последнее время активно общается и дружит со своим турецким коллегой, стоит вспомнить уроки истории.

Рассказывая о дружбе между Украиной и Турцией, бывший руководитель украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов отметил: в вопросах Крыма можно опираться на Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Документ был представлен после русско-турецкой войны 1768-1774 годов, и в нём было чётко прописано: если Россия откажется от Крыма, то полуостров отойдёт Турции. Украина в договоре даже не упоминается.

Также возмущение Куликова вызвало награждение Реджепа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого.