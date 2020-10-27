США помогут Украине вернуть Крым

Америка готова поддержать проект под названием "Крымская платформа", ключевая цель которого — возврат Крыма Украине. Об этом рассказали в МИД Украины, представив данные на своём официальном сайте.

По данным сайта МИД Украины, "за" высказалась временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"Украинская сторона выразила благодарность США за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за непреклонную позицию в отношении агрессии России на Донбассе и незаконной оккупации Крыма", — уточняется в заявлении.

В США, по данным представителей МИД Украины, "позиция по Крыму остаётся неизменной".

Напомним, что "Крымская платформа" — своего рода "Нормандский формат" за авторством Украины. Это политический проект, в рамках которого страны-участницы должны выработать общую позицию по "оккупации Крыма", разработать план его возвращения и решить, как "наказать" Россию.