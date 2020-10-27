По 50 тысяч каждому россиянину: депутат предложил раздать деньги из ФНБ

Решение руководства страны не тратить ФНБ "на россиян" раскритиковали в "Партии Роста". Представитель генсовета партии Дмитрий Тарасов отметил: позиция Минфина очень странная, потому что курс нефти упал ниже так называемого бюджетного правила.

Суть проблемы: при цене нефти ниже 42,4 долларов за баррель не сходится российский бюджет. Соответственно, необходимы дополнительные деньги на покрытие его дефицита. Эти деньги есть в ФНБ, но использовать их не спешат.

"Министр Антон Силуанов готов тратить средства ФНБ при низких ценах на нефть. А насколько низких? Сегодня цена уже ниже 40 долларов за баррель. Куда ниже?! Бюджет РФ сходится только при цене 42,4. Это бюджетное правило, которое он сам и придумал", — возмущается Тарасов.

Политик дополняет: пришло время использовать то, что накопили за 10 лет. По его подсчётам, если раздать деньги россиянам, выйдет около 50 тысяч рублей на человека.