Стали известны примерные цифры расходования ФНБ (Фонд национального благосостояния) в случае негативного прогноза "нефть по 20 долларов". При таком сценарии денег, накопленных за много лет, хватит всего на три года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интересно, что при нежелании тратить ФНБ "на граждан" (организуя, например, "вертолётные деньги") власть уже успела уменьшить накопленное на треть.
Если на 1 октября в Фонде лежало 172, млрд долларов, то теперь осталось 113,8 млрд. Деньги пошли на решение проблемы с акциями "Аэрофлота" и различные варианты "подпитки" государственных банков.
Несмотря на это, Фонд всё ещё больше 7% ВВП — данный порог считают в Минфине безопасным.
"Это — тот предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель", — уточнил Силуанов.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.