На сколько хватит денег в ФНБ при нефти по 20$?

Стали известны примерные цифры расходования ФНБ (Фонд национального благосостояния) в случае негативного прогноза "нефть по 20 долларов". При таком сценарии денег, накопленных за много лет, хватит всего на три года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Интересно, что при нежелании тратить ФНБ "на граждан" (организуя, например, "вертолётные деньги") власть уже успела уменьшить накопленное на треть.

Если на 1 октября в Фонде лежало 172, млрд долларов, то теперь осталось 113,8 млрд. Деньги пошли на решение проблемы с акциями "Аэрофлота" и различные варианты "подпитки" государственных банков.

Несмотря на это, Фонд всё ещё больше 7% ВВП — данный порог считают в Минфине безопасным.