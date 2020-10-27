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Лавров: в ЕС не могут адекватно оценить "дело Навального"

Так называемое дело Навального, итогом которого стали очередные антироссийские санкции, всё ещё вызывает больше вопросов, чем ответов. Многочисленные запросы российской прокуратуры остались без ответа, что позволяет говорить об отказе Берлина от сотрудничества.

Лавров: в ЕС не могут адекватно оценить "дело Навального"

Санкции прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По данным политика, вся ситуация с Навальным наглядно показала: в ЕС не способны адекватно оценить события. Поэтому Москва оставляет за собой право на "зеркальный" ответ.

"Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан.

Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует стремление Брюсселя ставить себя вне закона", — подчеркнул Лавров.

Брюссель, по мнению политика, работает с Вашингтоном — обе стороны усилили давление на Россию. Однако по тому же "делу Навального" никаких реальных доказательств показано так и не было, резюмировал Лавров.

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