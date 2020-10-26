Власти Японии считают, что присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) невозможно. Во-первых, для этого необходимо понять, насколько страны ДЗЯО готовы ему следовать, а во-вторых, договор предполагает "единое мнение" по проблеме.
Рассказывая о ДЗЯО, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил: пока прописанные в документе положения не совпадают с мнением Японии. Однако страна, как и прежде, выступает "за" идею уничтожения ядерного оружия во всём мире.
"Договор преследует ту же цель, что и сама Япония, — ликвидация ядерного оружия. Но он не совпадает с нашим подходом по этой проблеме, наша страна его подписывать не будет.
Мы неоднократно это озвучивали, никаких изменений в нашей позиции нет.
Япония продолжит выполнять роль лидера движения за создание мира без ядерного оружия", — высказался Като.
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