"Ядерная сделка" с Японией сорвалась

Власти Японии считают, что присоединение к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) невозможно. Во-первых, для этого необходимо понять, насколько страны ДЗЯО готовы ему следовать, а во-вторых, договор предполагает "единое мнение" по проблеме.

Рассказывая о ДЗЯО, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отметил: пока прописанные в документе положения не совпадают с мнением Японии. Однако страна, как и прежде, выступает "за" идею уничтожения ядерного оружия во всём мире.