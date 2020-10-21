МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному

Доклад из ОЗХО, который, наконец, оказался в распоряжении российских экспертов, вызвал у них недоумение. Дело в том, что часть материала, в которой рассказывалось про вещество, ставшее причиной отравления политика, "почищена".

Как оказалось, данные "засекретили" по просьбе властей Германии. Таким образом, ключевые моменты по составу, характеристикам и прочим данным "отравляющего вещества" остаются тайной для российской стороны.

"Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы преднамеренном отравлении блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями", — заявили представители российского МИД.

Более того, Германия всё ещё не горит желанием работать с Россией совместно: даже данные по двум анализам, которые у Навального взяли в "Шарите", остаются для отечественных экспертов недоступны.