Президент США Дональд Трамп не отреагировал на отравление Алексея Навального, потому что, по его мнению, это внутреннее дело России, не влияющее на реальную политику, считает американист Константин Блохин.
Алексей Навальный в интервью американскому каналу CBS посетовал, что произошедшее с ним так и не осудил президент США Дональд Трамп, и призвал американского лидера сделать это.
"Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый… прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке", — сказал Навальный.
Действительно, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон лично осудили "отравление" Навального.
Как сказал "Правде.Ру эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин, для Трампа важна реальная политика, его не интересуют внутренние дела в других странах.
Политолог вспомнил, как политику "разрядки" Генри Киссинджера успешно саботировали "ястребы" в Вашингтоне, используя правозащитную тематику — Андрея Сахарова, Александра Солженицына.
"Но Ричард Никсон (экс-президент США-Ред) с Киссинджером тогда проводили политику "разрядки", и не обращали внимания на то, что происходит внутри Советского Союза", — сказал Константин Блохин.
Сейчас происходит сходный процесс, добавил он.
"Трамп также не осудил саудовские власти, замешанные в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Турции. Трамп подходит к вопросам с точки зрения реализма, а не идеалистической парадигмы, что внутренняя политика определяет внешнюю", — сделал вывод американист.
Госдепартамент США приветствовал решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с отравлением российского политика, сообщила на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
"Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности", — написала Ортэгус.
5 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, в связи с отравлением Навального. В частности, им запрещается въезд в страны ЕС и транзит через них, а их активы в Евросоюзе будут заморожены.
Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября после того, как ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Его госпитализировали в Омске, куда экстренно сел самолет, а потом переправили в берлинскую клинику "Шарите".
Власти ФРГ заявили, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Российские власти версию об отравлении отрицают. Омские врачи говорят о диабетической коме.
У германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к веществу, аналогичному "Новичку". Также его аналоги изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.
Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
ОЗХО нашла следы вещества из группы "Новичок" в крови и моче Навального, однако само вещество не занесено в список запрещающих веществ Конвенции о запрещении химического оружия.
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