Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального

Президент США Дональд Трамп не отреагировал на отравление Алексея Навального, потому что, по его мнению, это внутреннее дело России, не влияющее на реальную политику, считает американист Константин Блохин.

Чем же всё таки отравили Навального?

Навальный удивлён реакцией Трампа

Алексей Навальный в интервью американскому каналу CBS посетовал, что произошедшее с ним так и не осудил президент США Дональд Трамп, и призвал американского лидера сделать это.

"Я заметил, что (Трамп) этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно — чтобы каждый… прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке", — сказал Навальный.

Действительно, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон лично осудили "отравление" Навального.

Всё, что связано с Навальным — это не реальная политика

Как сказал "Правде.Ру эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин, для Трампа важна реальная политика, его не интересуют внутренние дела в других странах.

Политолог вспомнил, как политику "разрядки" Генри Киссинджера успешно саботировали "ястребы" в Вашингтоне, используя правозащитную тематику — Андрея Сахарова, Александра Солженицына.

"Но Ричард Никсон (экс-президент США-Ред) с Киссинджером тогда проводили политику "разрядки", и не обращали внимания на то, что происходит внутри Советского Союза", — сказал Константин Блохин.

Сейчас происходит сходный процесс, добавил он.

"Трамп также не осудил саудовские власти, замешанные в убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Турции. Трамп подходит к вопросам с точки зрения реализма, а не идеалистической парадигмы, что внутренняя политика определяет внешнюю", — сделал вывод американист.

Госдепартамент США приветствовал решение ЕС о введении санкций в отношении российских официальных лиц, которые, по мнению Брюсселя, связаны с отравлением российского политика, сообщила на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности", — написала Ортэгус.

5 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, в связи с отравлением Навального. В частности, им запрещается въезд в страны ЕС и транзит через них, а их активы в Евросоюзе будут заморожены.

Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября после того, как ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Его госпитализировали в Омске, куда экстренно сел самолет, а потом переправили в берлинскую клинику "Шарите".

Власти ФРГ заявили, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Российские власти версию об отравлении отрицают. Омские врачи говорят о диабетической коме.

У германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к веществу, аналогичному "Новичку". Также его аналоги изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

ОЗХО нашла следы вещества из группы "Новичок" в крови и моче Навального, однако само вещество не занесено в список запрещающих веществ Конвенции о запрещении химического оружия.

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