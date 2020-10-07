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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, что означает вывод ОЗХО об отравлении Навального

Как ОЗХО сумела найти то, чего, по версии России, не было в анализах Алексея Навального, рассказал эксперт Игорь Никулин.

Отравление Навального – доказательств нет, а шум есть

ОЗХО нашла "токсичные химикаты", но не от "Новичка"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что нашла токсины в анализах Алексея Навального, однако отметила, что они не занесены в список запрещающих веществ Конвенции.

"Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1. A.14 и 1. A.15, которые были добавлены в приложение по химическим веществам к Конвенции по запрещению химического оружия во время 24-й сессии Конференции государств-участников в ноябре 2019 года. Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах Конвенции", — сказано в заявлении.

"Американский "Новичок" в приложение не добавили

Как сказал "Правде. Ру" бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в ноябре 2019 года Россия в ОЗХО выступила с инициативой включить в список отравляющих веществ (ОВ) 5 новых семейств, в т. ч. карбоматы и кваргернаты.

Четыре вещества в список были включены, а пятое, так называемый "американский "Новичок" (то, с чем велись работы в США) в список не попало. США вместе с Канадой, Нидерландами и островными государствами собрали квалифицированное большинство и заблокировали его включение в список.

"Они смогли набрать квалифицированное большинство и пятое семейство отклонили", - сказал Игорь Никулин.

Скорее всего, США рассчитывали где-то это вещество применить, "может быть, уже применяют, как в случае с Навальным", добавил эксперт.

В списках Конвенции "Новичка" нет

Кроме того, продолжил Игорь Никулин, эта же группа стран в декабре 2019 включила в списки Конвенции вещество, якобы примененное в 2018 году в случае со Скрипалями. Однако в списке есть только химическая формула этого вещества, самого названия "Новичок" в нем нет.

Эксперт пояснил, что "Новичок" — это бинарный нервно-паралитический газ, который отличается от обычных тем, что его компоненты по отдельности, "совсем не токсичны, или малотоксичны, по крайней мере, не токсичнее обычного "Дихлофоса".

"А в момент взрыва ОВ получается адская смесь, 1 грамм которой способен отравить тысячу человек, а то и несколько тысяч — целую дивизию", — отметил Игорь Никулин.

ОЗХО обслуживает интересы спонсоров

По его мнению, ни один суд доказательства от ОЗХО не примет, потому что они получены с нарушениями: на месте преступления их должен изымать специально уполномоченный человек в присутствии минимум двух понятых.

"Ничего подобного в случае с Навальным не было. Кто-то привез эту бутылку (со следами ОВ). То есть, совершенно посторонние люди, которые полномочия не имеют. Для суда это явно недостаточно, а для ОЗХО, похоже, достаточно, организация уже превратилась в фейковую организацию, которая обслуживает интересы своих спонсоров, в основном англосаксонских", — отметил Игорь Никулин.

По его мнению, санкции против России будут введены, никто не будет ждать судебного решения.

"После дела Скрипаля ввели санкции, хотя никаких доказательств никто не предъявил. Для введения санкций решения ОЗХО достаточно, а для судебного решения — недостаточно. Ни обвиняемого, ни защиту никто слушать не станет. Приговор написан еще до того, как его огласили", — сделал вывод Игорь Никулин.

Алексей Навальный находился в коме с 20 августа по 7 сентября после того, как ему стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска.

Его госпитализировали в Омске, куда экстренно сел самолет, потом переправили в берлинскую клинику "Шарите". Власти ФРГ заявили, что политика отравили ядом из группы "Новичок". Российские власти версию об отравлении отрицают. Омские врачи говорят о диабетической коме.

У германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к веществу, аналогичному "Новичку". Также его аналоги изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия.

Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

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Темы озхо новичок игорь никулин алексей навальный
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