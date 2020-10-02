Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову

Без проблем можно будет доказать в суде работу ЦРУ с Алексеем Навальным, а вот его иск против Дмитрия Пескова, скорее всего, обречен на провал, считают юристы.

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О перспективах возбуждения уголовных дел в отношении Алексея Навального и Дмитрия Пескова "Правде.Ру" рассказали Дмитрий Аграновский и Людмила Айвар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, по имеющейся у Кремля информации, с Алексеем Навальным работают специалисты из ЦРУ США и "дают ему разные инструкции", причем "не в первый раз".

Этот комментарий он сделал в ответ на заявление Навального о том, что за его отравлением "стоит Путин".

"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий произошедшего", — заявил Алексей Навальный в интервью Der Spiegel.

Политик объявил, что подает на Пескова в суд и требует от него "опубликовать доказательства и факты, указывающие на работу со специалистами ЦРУ".

Адвокат оппозиционера Вячеслав Гимади заявил, что иск уже готовится — его подадут в Пресненский райсуд Москвы. Он отметил, что "в данном процессе представителю президента придется доказать распространенные им сведения", поскольку "по закону такая обязанность лежит на ответчике".

Однако не исключены и иски против Алексея Навального по статьям о клевете и государственной измене.

"Утверждения Пескова будут доказаны в суде без проблем"

Как сказал "Правде Ру" адвокат Дмитрий Аграновский, иск Навального "находится в логике политической борьбы", однако "аудитория Навального его не одобрит, так как сотрудничество с ЦРУ, в принципе, одобряет".

"Он работает на такую целевую группу, для которой это, скорее — достижение", — сказал Дмитрий Аграновский.

По его словам, сам факт такой работы на американские спецслужбы "очевиден", "ведь ЦРУ — это необязательно кадровые сотрудники, это широчайшая сеть организаций, сотрудников и прочее".

"И то, что либеральная оппозиции работает на радикальный западный истеблишмент — тоже очевидно", — подчеркнул юрист.

"То, что эта часть оппозиции является пятой колонной Запада и то, что она работает на олигархическую часть западной верхушки — очевидно, достаточно почитать твиты того же Алексея Навального и посмотреть, кого он поддерживает, против кого он протестует. То, что продвигает Навальный в России, полностью совпадает с интересами ЦРУ в России. Я думаю, что если процесс пойдет, то утверждения Пескова будут доказаны без особых проблем", — добавил адвокат.

"Навальный и его люди — это часть всемирной пятой колонны США. Она же действуюет в Венесуэле, на Украине, в Сирии (в Сирии им дали разгуляться), в Белоруссии. Наоборот, Навальному радоваться надо, что Песков так высоко оценил его прозападную деятельность", — сказал Дмитрий Аграновский.

Генпрокуратура вправе возбудить дело против Навального

Возможный иск к Навальному для "Правды.Ру" оценила почётный адвокат России, доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар.

По её словам, в юридической практике, если лицо распространяет сведения клеветнического характера, несоответствующие действительности, в отношении высших должностных лиц государства, которые ничем не подтверждаются, то Генпрокуратура может в них "усмотреть, безусловно, состав преступления".

Эксперт отметила, что Навальному необходимо иметь веские доказательства того, что за отравлением "стоит Путин". Если это не подтвердится, то правоохранительные органы могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Людмила Айвар согласилась с Дмитрием Аграновским, что заявление Навального было сделано из политических соображений, возможно, с целью получить политическое убежище.

"Безусловно, его с распростертыми объятиями примет любая страна, которая недружественно относится к Российской Федерации", — отметила юрист.

Людила Айвар предупредила, что правоохранительные органы должны доказать, что Навальный действительно клевещет в отношении президента, в отношении других должностных лиц Российской Федерации. Если этого доказано не будет, то уголовное дело будет прекращено.

Если это будет доказано, то, "естественно, будет уголовное дело в отношении Навального". И в таком случае, если он вернется в Российскую Федерацию, к нему будут применяться меры уголовно-процессуального принуждения.

По такого рода статьям предусмотрено, в том числе, взаимодействие с западными правоохранительными органами через Интерпол, сказала Людмила Айвар.

На данный момент формально Алексей Навальный находится по подпиской о невыезде по уголовному делу о клевете на ветерана.

В июне СК заявил о возбуждении против Навального уголовного дела по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) в связи с роликом, опубликованном RT, в котором ветеран И. С. Артеменко высказался по поводу изменений в Конституции. Видео, о котором идет речь, сделан 2 июня, где Навальный опубликовал агитационный ролик RT и назвал поучаствовавших в нем "людьми без совести" и "предателями".

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