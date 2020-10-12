Володин - чиновникам Саратова: соберите депутатов-миллиардеров

Необычный способ решения проблем в рамках городского управления предложил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В ходе визита в Саратов политик пообщался с местными чиновниками и отметил: инфраструктура города достойна критики, тогда как в местной Думе сидят "депутаты-миллиардеры".

Володин подчеркнул: депутаты заработали столько денег в том числе за счёт города, так что необходимо реализовать на их средства благотворительные проекты.

"У вас такие депутаты: миллиардеры, миллионеры. Соберите их, соберите, в глаза посмотрите. У всех есть возможности, давайте объединимся и будем делать всё, чтобы у нас город менялся в лучшую сторону", — сказал Володин депутатам.

Напомним: Володин курирует ряд работ над саратовскими объектами-"долгостроями", в числе которых — участок набережной, прозванный "новым". Работа на объекте идёт с отставанием от графика из-за проблем с подрядчиками. Также спикер хочет реализовать в городе самое большое пешеходное кольцо Европы.