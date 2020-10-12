Спикер Национального собрания Армении позвонил Володину

Для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян позвонил Вячеславу Володину. Об этом сообщают представители пресс-службы армянского парламента.

По уточнённым данным, армянский политик подробно обрисовал Володину текущую обстановку в зоне конфликта. В частности, Мирзоян рассказал о продолжающейся агрессии со стороны Азербайджана. Более подробные детали беседы не раскрываются.

Напомним: несмотря на заключенное перемирие, и Азербайджан, и Армения обвиняют друг друга в продолжении боевых операций. В частности, обе стороны сообщают: в ночь на понедельник возобновились ракетные обстрелы.

Конфликт, разгоревшийся с новой силой 27 сентября, не удаётся остановить до сих пор. Ситуацию накаляет Турция, активно выступающая в поддержку Азербайджана. Также, по данным Минобороны Армении, в регион уже попали большие группы боевиков из Сирии.