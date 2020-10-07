Власти рассказали, как планируется поддержать бизнес

Власти страны не собираются вводить какие-либо новые меры поддержки бизнеса из-за коронавируса, поскольку в целом экономика работает и карантин не объявлен. Однако уже принятые и одобренные меры останутся — их сокращать не планируют.

Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

"Сейчас ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится", — сообщил Песков для СМИ.

Политик напомнил, что меры властей уже позволили в значительной степени поддержать российский бизнес.

В частности, представители малого и среднего бизнеса получили льготы по кредитам, "закон о запрете банкротств" и прочие опции, которые сохранили множество компаний по всей стране. И этого удалось достичь даже без "вертолетных денег", то есть с помощью точечной поддержки.