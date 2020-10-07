Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
На Балтийском флоте идут проверки по итогам летнего периода обучения
За гламурную виновницу смертельного ДТП вступилась Ксения Бородина
Врач Николай Дубинин напомнил о пользе мёда при осенних ОРВИ
МИД РФ: обвинения Грузии по Закавказью безосновательны
В России разработали новый детектор для наблюдения за Солнцем
Бывший муж сжёг блогершу во время прямого эфира TikTok
Кассир по продаже авиабилетов обманула 16 клиентов
ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы
Опрос: россияне захотели получать зарплату в долларах и евро

Власти рассказали, как планируется поддержать бизнес

Власти страны не собираются вводить какие-либо новые меры поддержки бизнеса из-за коронавируса, поскольку в целом экономика работает и карантин не объявлен. Однако уже принятые и одобренные меры останутся — их сокращать не планируют.

Власти рассказали, как планируется поддержать бизнес

Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

"Сейчас ситуация иная. Но, конечно же, она очень тщательно мониторится", — сообщил Песков для СМИ.

Политик напомнил, что меры властей уже позволили в значительной степени поддержать российский бизнес.

В частности, представители малого и среднего бизнеса получили льготы по кредитам, "закон о запрете банкротств" и прочие опции, которые сохранили множество компаний по всей стране. И этого удалось достичь даже без "вертолетных денег", то есть с помощью точечной поддержки.

"Состояние малого и среднего бизнеса — это очень важный барометр экономики страны", — заключил Песков, отметив, что поддержка бизнеса — в числе правительственных приоритетов.

Последние материалы
Прогнозы Stratfor: что "добьет" Россию до конца 2020 года
Власти рассказали, как планируется поддержать бизнес
В России разработали новый детектор для наблюдения за Солнцем
Бывший муж сжёг блогершу во время прямого эфира TikTok
Кассир по продаже авиабилетов обманула 16 клиентов
ЦСКА внёс 30 футболистов в заявку на Лигу Европы
Опрос: россияне захотели получать зарплату в долларах и евро
Богатые тоже шутят. Элджей показал, какой он видит Ивлеву
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
Японские биологи раскрыли секрет охоты венериной мухоловки
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Какие меры нового карантина обсуждают власти России

Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?

Какие меры нового карантина обсуждают власти России
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
На встрече с Меркель Тихановская попросила денег
Мир. Новости мира
Тихановская: Лукашенко начал путаться
Общество
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
Щитовидная железа: профилактика и лечение
Может ли мир наказать РФ за "отравление Навального"?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
"Зачем обращаешься к Президенту Путину со словами, не соответствующими тому, что есть на самом деле?"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Военнослужащего и его брата задержали за госизмену
Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Почему Армения отходит от России?
Почему Армения отходит от России?
На Камчатке обнаружили повреждение полигона химикатов
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему Армения отходит от России?
В Ленинградской области перевернулась лодка с туристами
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников