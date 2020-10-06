В правительстве страны задумались о поддержке самозанятых — и приняли ряд полезных для этой категории граждан законов. Теперь самозанятым помогут в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" — "пакет" мер помощи уже одобрен, согласован и подписан Михаилом Мишустиным.
Правительство предлагает самозанятым следующее:
Отметим, что о мерах поддержки говорили давно: так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал — "вторая волна" коронавируса повлечёт необходимость новых вариантов поддержки предпринимательства в РФ.
Хорошие новости есть и для бизнесменов "покрупнее": с 1 октября на 3 месяца продлён "запрет банкротства". Теперь кредиторы снова не смогут подавать заявления на неплательщиков, бизнес которых оказался включен в "наиболее пострадавшие" сектора экономики.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.